In den letzten drei Monaten setzte die Alibaba-Aktie insgesamt dreimal auf der Marke von 130,00 US-Dollar auf und prallte anschließend wieder nach oben ab. Zuletzt geschah dies am 24. Dezember bei 129,77 US-Dollar und wenige Tage später am 3. Januar noch einmal bei 129,83 US-Dollar, sodass sich kurzfristig zusätzlich ein Doppeltief ausgebildet hat.

Mit dem erfolgreichen Anstieg über die 50-Tagelinie bei 146,54 US-Dollar, haben die Käufer die Rallye in den letzten Wochen weiter fortgesetzt. ... (Dr. Bernd Heim)

