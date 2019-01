Die KTM Industries-Gruppe erzielte gemäß vorläufigem Ergebnis im Geschäftsjahr 2018 einen Rekordumsatz von 1.559,5 Mio. Euro (+2%). Das entspricht einer Steigerung von 26,5 Mio. Euro. Das vorläufige EBIT erreichte 161,0 Mio. Euro (+21%) nach 132,5 Mio. Euro im Vorjahr. Der Ergebniseffekt aus dem Verkauf der Pankl-Gruppe betrug rund 26 Mio. Euro Die um den Pankl-Effekt bereinigte EBIT-Marge liegt bei 8,6%. Das vorläufige Ergebnis vor Steuern erhöhte sich von 117,1 Mio. auf 143,3 Mio. Euro.In den wesentlichen Märkten konnte KTM in 2018 mit ihren Marken KTM und Husqvarna Motorcycles überproportional an Marktanteilen gewinnen und hat sowohl in Europa als auch in Nordamerika den Markt outperformed. In Europa ist der Gesamtmarkt im letzten Jahr um ...

