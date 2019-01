Die Deutsche Bank-Aktie hat am Montag weiter Grund zur Hoffnung. Es ging zwar minimal nach unten, dennoch verdichten sich die Anzeichen für eine weitere Aufwärtsfahrt. Dazu zählt, dass die Gerüchte um eine Fusion mit der Commerzbank zumindest nicht vom Markt verschwinden. Zudem ist die Aktie auch charttechnisch in besserer Verfassung. Die Marke von 8 Euro wurde überquert und verteidigt, womit sich auch eine wichtige Untergrenze etabliert hat. Dabei ging es statistisch betrachtet nunmehr in einem ... (Frank Holbaum)

