Am Montag bestätigte sich für die Aktie von Infineon die derzeit interessante Konstellation und Chance, so die Beobachter. Der Wert verlor zwar einige Cent, hält sich aber weiter in Schlagdistanz zur 20-Euro-Marke.

Vor allem aber bleibt die Stimmung unter den Bankanalysten glänzend. Das Gros der Analysten empfiehlt den Titel von Infineon zu kaufen. Nur wenige halten, wenige verkaufen Infineon in den vorliegenden Studien. Die Erwartungen sind auch aus wirtschaftlicher Sicht nunmehr besser geworden.

Dabei ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...