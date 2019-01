Die Diskussion um die deutschen Dieselfahrverbote hält weiter an. Inzwischen wurde bekannt, dass auch in Skandinavien Diesel- und Benziner-Fahrzeuge wahrscheinlich in 12 bis 15 Jahren verboten werden sollen. Diese Nachricht hat dem Kurs von Tesla zum Wochenanfang kurzfristig aber nicht geholfen. Überhaupt sind die Aussichten derzeit ungünstiger geworden.

Der Markt hat die Aktie wohl auch aufgrund der Empfehlungen von Bankanalysten abgestraft. Die Hälfte aller Bankanalysen empfiehlt derzeit, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...