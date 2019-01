Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.0YYA: YY Inc. am 28.1. -5,41%, Volumen 132% normaler Tage , 1VPA: Vipshop am 28.1. -3,54%, Volumen 107% normaler Tage , PYT: Polytec am 28.1. -3,54%, Volumen 192% normaler Tage , TKA: Telekom Austria am 28.1. 1,39%, Volumen 62% normaler Tage , A8B: Ambarella am 28.1. 1,42%, Volumen 0% normaler Tage , ZJS1: JinkoSolar am 28.1. 3,41%, Volumen 210% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. JinkoSolar ZJS1 15.760 3.41% Ambarella A8B 32.800 1.42% Telekom Austria TKA 6.550 1.39% Polytec ...

Den vollständigen Artikel lesen ...