Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.NVDA: Nvidia am 28.1. -13,82%, Volumen 328% normaler Tage , B4T: FE Ltd am 28.1. -9,09%, Volumen 0% normaler Tage , AMD: Advanced Micro Devices, Inc. am 28.1. -7,98%, Volumen 136% normaler Tage , 21P: Aurora Cannabis am 28.1. 5,65%, Volumen 127% normaler Tage , BLDP: Ballard Power Systems am 28.1. 6,77%, Volumen 197% normaler Tage , LBDP: Klondike Gold am 28.1. 10,23%, Volumen 0% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Klondike Gold LBDP 0.097 10.23% Ballard Power Systems BLDP 3.470 6.77% Aurora Cannabis 21P 7.100 5.65% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...