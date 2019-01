Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.1COV: Covestro am 28.1. -2,69%, Volumen 78% normaler Tage , BAYN: Bayer am 28.1. -1,80%, Volumen 96% normaler Tage , MRK: Merck KGaA am 28.1. -1,76%, Volumen 85% normaler Tage , TKA_DE: ThyssenKrupp am 28.1. 0,68%, Volumen 89% normaler Tage , DTE: Deutsche Telekom am 28.1. 0,74%, Volumen 118% normaler Tage , BEI: Beiersdorf am 28.1. 0,75%, Volumen 107% normaler Tage , DAX: -0,63% Aktie Symbol SK Perf. Beiersdorf BEI 85.840 0.75% Deutsche Telekom DTE 14.200 0.74% ThyssenKrupp TKA_DE 15.535 0.68% ...

