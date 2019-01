Unternehmen fürchten einen ungeregelten EU-Ausstieg der Briten. Nun machen sie Druck - und drohen, Fabriken zu schließen und Geschäfte zu verlagern. Auch deutsche Konzerne haben Notfall-Pläne geschmiedet.

Schon in zwei Monaten könnte das Schreckensszenario für die Wirtschaft Realität werden: Am 29. März wird Großbritannien nach bisherigen Planungen die EU verlassen - und ein Abkommen mit Brüssel für die Beziehungen danach gibt es immer noch nicht. Mitte Januar scheiterte ein Deal von Premierministerin Theresa May mit der EU im britischen Parlament. Und vor der Abstimmung über einen Plan B am Dienstagabend bleiben die Fronten verhärtet. Grund genug für Firmen, mit dem Schlimmsten zu rechnen.

"Unternehmen quer durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...