Wie die UIAG mitteilt, wurde die von der außerordentlichen Hauptversammlung am 28. November 2018 zu Tagesordnungspunkt 1 beschlossene Sachkapitalerhöhung durchgeführt und am 29. Jänner 2019 im Firmenbuch eingetragen. Das Grundkapital wurde von EUR 30.897.500 um EUR 14.545.183,51 auf EUR 45.442.683,51 durch Ausgabe von 2.000.713 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien erhöht. Ab dem 1. Jänner 2019 werden daher die Finanzdaten der UIAG Informatik-Holding GmbH und der Plastech Holding GmbH in den Konzernabschluss der Gesellschaft integriert. Durch die Übernahme der Geschäftsanteile im Rahmen der Sachkapitalerhöhung hält die Gesellschaft nunmehr rund 90,95 Prozent am Stammkapital der UIAG Informatik-Holding GmbH und 90 Prozent am Stammkapital der Plastech Holding GmbH. Durch die ...

