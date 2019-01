Rankings und Börsenwerte wollen uns weißmachen, dass Amazon & Co. zu den wertvollsten Unternehmen der Welt zählen. Würde man jedoch andere Maßstäbe ansetzen, kämen sie nicht einmal unter die Top 100.

Amazon bleibt aktuell die wertvollste Marke der Welt. Zu diesem Ergebnis kommt das Global Ranking der Unternehmensberatung Brand Finance bei der Bewertung des Markenwertes großer, internationaler Konzerne. Dabei werden die Markenwerte "auf Grundlage der Fragestellung berechnet, welche Lizenzgebühren ein Unternehmen zu bezahlen hätte, wenn es die Marke nicht in Besitz hätte".

Amazon konnte dabei seinen Markenwert um 25 Prozent auf knapp 188 Milliarden Dollar steigern und verteidigt so seine Spitzenposition vor Apple und Google. Während Apple (154 Milliarden Dollar) und Google (143 Milliarden Dollar) ihre Positionen auf dem Treppchen mit Markenwertsteigerungen von 5 beziehungsweise 18 Prozent verteidigen konnten, machte Microsoft dank dem größten Plus in den Top 10 (plus 47 Prozent) zwei Plätze gut und springt mit einem Wert von 120 Milliarden Dollar auf Position vier. Auf Platz sieben liegt Facebook. Stärkste deutsche Marke im Ranking ist Mercedes-Benz auf Platz 13.

Dagegen bewertet das Ranking von Interbrand alljährlich die finanzielle Performance sowie die Rolle und Stärke der Marken. Im Oktober 2018 kürte man hier Apple zur wertvollsten Marke der Welt. Amazon liegt in diesem Ranking nur auf Platz drei: "Der Onlinehändler steigert seinen Markenwert um 56 Prozent. Damit verzeichnet Amazon das größte Wachstum aller Best Global Brands in diesem Jahr sowie das einer einzelnen Marke seit Facebook im Jahr 2014. Das spektakuläre Wachstum dieser Marke gründet auf ihrem Erfolg in der Neudefinition der Gesetze des Handels. Amazon ist führend in Bezug auf Benutzer- und Verbrauchererlebnis sowie Innovation und Reaktionsfähigkeit."

Von Milliarden zu Billionen

Geht es nach dem reinen Börsenwert wetteifern Amazon, Microsoft und Apple seit Jahren um die Spitzenwerte an der Wall Street. Amazon hatte dem Softwareriesen Microsoft im Dezember 2018 vorübergehend die Spitzenposition als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen weggeschnappt. Der Internet-Händler kam mit einem Kursaufschlag von fünf Prozent kurzzeitig auf eine Marktkapitalisierung von 865 Milliarden Dollar. Erst wenige Tage zuvor hatte Microsoft den iPhone-Hersteller Apple als wertvollstes Unternehmen entthront. Im vergangenen August hatte Apple als erstes US-Unternehmen noch die Marke von einer Billion Dollar Börsenwert geknackt.

Wir alle ...

