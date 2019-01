Europas größter Softwarehersteller SAP peilt 2019 weiter ein kräftiges Wachstum an. Siemens' Medizintechniktochter Healthineers legt hingegen unerwartet starke Quartalsergebnisse vor. Die Zahlen des Tages im Überblick.

In diesen Tagen veröffentlichen viele Unternehmen ihre Quartalsergebnisse. Die wichtigsten Zahlen des Dienstags im Überblick:

Neugeschäft von SAP verlangsamt sich im vierten QuartalDas Wachstum im Neugeschäft des Softwareriesen SAP hat sich im Schlussquartal deutlich verlangsamt. Die neuen Cloud-Buchungen stiegen währungsbereinigt um 23 Prozent, wie Europas größter Technologiekonzern in Walldorf mitteilte. Im Vorquartal hatte es noch zu einem Plus von 37 Prozent gereicht. Vor allem im Zukunftsgeschäft mit Mietsoftware, in dem SAP mit den US-Konzernen Salesforce, Oracle und Workday konkurriert, geben die neuen Buchungen Rückschluss auf künftige Umsätze und Gewinne. Im laufenden Jahr will SAP nun ein unternehmensweites ...

