28. Januar 2019 - 23:35 Uhr - Tage wie der Montag lassen einen besorgt aufschrecken. Dabei ist der Bitcoin nach wie vor mitten in seiner Range von 3.000 bis 4.000 USD. - Nach einer Woche der Seitwärtsbewegung bzw. des Stillstands hat sich der Bitcoin am Montag mal wieder etwas heftiger bewegt. Zum Schluß stand ein Minus von etwas über 3% und etwa 115 USD zu Buche. Die großen Altcoins lagen im Schnitt bei einem Minus zwischen 5 und 6%. Ja, das war kein schöner Start in die Woche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...