Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1435 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.Auch gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro zum Wochenstart zu und konnte bisher diese Gewinne halten. Die Gemeinschaftswährung geht am Dienstagmorgen bei 1,1341 Franken um. Der US-Dollar kostet 0,9917 Franken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...