Von den jüngsten US-Sanktionen gegen Venezuela bleiben die Ölpreise bislang weitgehend unberührt. Sie stiegen am Dienstag nur moderat.

Die Ölpreise haben am Dienstag moderat zugelegt. Sanktionen der USA gegen den Ölsektor Venezuelas wegen der politischen Krise in dem südamerikanischen Land hatten laut Marktteilnehmern zunächst kaum Einfluss auf die Preise. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,32 US-Dollar. Das waren 39 Cent mehr als ...

