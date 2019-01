Uniqa Ventures und neue Investoren investieren vier Mio. Euro in das InsurTech-Startup bsurance. "Wir haben bei bsurance in ein erfahrenes umsetzungsstarkes Team mit einer überzeugenden und rasch skalierbaren Geschäftsidee investiert. Die ausgezeichnete Traktion der letzten Monate bildet eine hervorragende Basis, der führende digitale B2B2C-Anbieter in Europa zu werden", so Andreas Nemeth, CEO von Uniqa Ventures. Das InsurTech aus Österreich hat sich auf "B2B2C"-Modelle spezialisiert. Der Zugang zum Endkunden erfolgt dabei nicht direkt, sondern ausschließlich über Kooperationspartner. Das sind den Angaben zufolge vor allem Unternehmen und Marktplätze mit einer großen Kundenbasis: Handelsunternehmen, Energieversorger, Elektronikhändler, ...

