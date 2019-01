Tempolimits retten Leben und schützen vor Erderwärmung. Das Gegenargument: Das Autoland Deutschland braucht die freie Fahrt als Image-Boost. Wie wäre es mit freier Fahrt nur mit sicheren und umweltfreundlichen Autos?

Wir nennen Länder, die ihren Aufgaben nicht gewachsen sind, ja gerne Bananenrepubliken. Weil Länder in denen Bananen wachsen, ja allesamt unterentwickelt sind, wie wir noch aus Kolonialzeiten wissen. Und die Banane ist so schön nah am Affen, das erniedrigt noch zusätzlich.

Gibt es in anderen Ländern eigentlich die herablassende Bezeichnung "Autorepublik"? Für Länder wie Deutschland?

Nee, ich komme drauf, weil:

- In Frankreich sind 2018 so wenig Menschen im Straßenverkehr gestorben wie noch nie. Frankreich hat vor einiger Zeit Tempo 80 auf Landstraßen eingeführt. Befürworter des Limits sehen einen Zusammenhang. Die Gegner nicht.

- In Kanada hatte eine Provinz 2014 das Tempolimit auf der Autobahn wieder angehoben. Von 110 auf 120. Als daraufhin die Zahl der tödlichen Unfälle um 118 Prozent hochschnellte, machte man eilig alles wieder rückgängig.

- Auf der A2 in Ostwestfalen-Lippe Richtung Niedersachsen gilt seit vier Jahren Tempo 120. Und obwohl zeitweise die Zahl der Unfälle gestiegen ist, ist die Zahl der Toten im gleichen Zeitraum gesunken. Die Polizei führt als einen Grund dafür das Tempolimit an.Herrje, müssen wir wirklich darüber diskutieren, ob langsameres Fahren sicherer ist? Bis zu achtzig Menschenleben könnten im Schnitt in Deutschland pro Jahr gerettet werden. Ein Fünftel zum Beispiel der 409 Menschen, die 2017 auf den deutschen Autobahnen umgekommen sind.

Achtzig Menschen würden der Statistik nach überleben, wenn auf der Autobahn flächendeckend Tempo 130 gölte. Ich betone gölte: Denn die Bundesregierung setzt die Prioritäten anders. Rasen macht vielen Leuten Spaß. Und wenn Fahren Spaß macht, dann bedeutet es genau das, was die Autoindustrie braucht, um zu verkaufen. Irre Geschwindigkeiten als Kaufanreiz für ...

