Schwache Vorgaben aus den USA und Asien dämpfen die Laune der Anleger in Deutschland. Im Fokus stehen die Zahlen des Softwareriesen SAP.

Der Dax ist am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Am Montag hatte er wegen Gewinnmitnahmen 0,6 Prozent schwächer bei 11.210 Punkten geschlossen - am frühen Dienstagmorgen eröffnet der wichtigste deutsche Index bei 11.189 Zählern mit 0,2 Prozent Verlusten.

Bereits am frühen Morgen haben mehrere Unternehmen aus Deutschland ihre Quartalszahlen vorgelegt, unter anderem der Softwareriese SAP und Siemens Healthineers.

Beeinflusst werden könnten die Aktienindizes weiterhin von der Abstimmung über den "Plan B" für den Brexit-Deal. Laut der "Times" besteht die Möglichkeit, dass die "Gefahr eines No-Deal-Brexit" gebannt werden könnte. Auch eine Annäherung im Handelsstreit zwischen China und den USA steht derzeit im Raum.

Die weiteren Indizes

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen büßte am Dienstag 0,15 Prozent auf 23.548 Zähler ein. Der Euro-Zonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat zunächst auf der Stelle bei 3.131 Punkten.

Blick auf die Einzelwerte

SAP: Der Softwareriese aus dem baden-württembergischen Walldorf hat am Dienstagmorgen seine Geschäftszahlen präsentiert. Die Aktien rutschten daraufhin um 2,2 Prozent ab. SAP war daher einer der größten Verlierer im Dax. Bei der Präsentation der Geschäftszahlen kündigte Firmenchef Bill McDermott ein Restrukturierungsprogramm für SAP an, bei dem Mitarbeitern der Vorruhestand angeboten werden soll. Dies sei nötig, um auf die "schnelllebige Industrie" zu reagieren, sagte McDermott.

Siemens Healthineers: Im vergangenen Geschäftsjahr konnte die Gesundheitssparte von Siemens ihren Umsatz um nur gut 3 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro steigern. Zwar ist die Imaging-Sparte (Computertomographie und Röntgengeräte) sehr erfolgreich, doch muss gerade die Diagnostik starke Verluste hinnehmen. Im Dax verliert der Titel von Siemens Healthineers knappe 1,5 Prozent.

Sartorius: Der Laborausrüster konnte seinen Umsatz um 13,2 Prozent auf 1,57 Milliarden Euro steigern. Die im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...