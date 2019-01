Westeuropa hat in Sachen Korruption beinahe eine weiße Weste. Allerdings wird der Wirtschaftsstandort Deutschland erneut etwas kritischer bewertet. Dabei ist Korruption hierzulande nichts im Vergleich zu anderen Ländern.

Korruption und Bestechung nehmen einer Umfrage zufolge in der Wirtschaft und in öffentlichen Institutionen in Deutschland zu. Führungskräfte aus der internationalen Wirtschaft stuften die Bundesrepublik im Korruptionsindex von Transparency International (TI) schlechter ein als im Vorjahr.

Deutschland rutschte deshalb in der am Dienstag veröffentlichten Bewertung leicht ab - liegt aber immer noch weit über dem internationalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...