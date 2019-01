- CB-Verbrauchervertrauen wird voraussichtlich im Januar sinken- Weitere Abstimmung über Brexit im britischen Parlament- Vier Dow-Jones-Mitglieder veröffentlichen BerichteDas britische Pfund wird den ganzen Tag über im Fokus stehen, da die Händler auf eine weitere wichtige Abstimmung im britischen Parlament warten. In der Zwischenzeit werden den Anlegern das CB-Verbrauchervertrauen für Januar sowie die wöchentlichen API-Daten zu den Rohöl-Lagerbeständen angeboten. US-Aktienhändler sollten während der heutigen Sitzung an der Wall Street vorsichtig bleiben, da eine Vielzahl von großen US-Unternehmen, darunter vier Dow-Jones-Mitglieder, heute ihre Gewinne veröffentlichen. 16:00 Uhr | USA, CB-Verbrauchervertrauen (Januar): Die neuesten Daten der University of Michigan zeigten eine weitere Verschlechterung der Stimmung bei den US-Verbrauchern. Da die ...

