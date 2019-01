Der Kurs der Tencent-Aktie steigt in diesem Monat kontinuierlich nach oben, es kam kaum zu Widerständen im Chartbild. Der Relative Stärke Index liegt somit auch in der oberen Hälfte des neutralen Bereichs. Im November befand er sich zuletzt in einem seiner Extrembereiche. Der MACD gab vor kurzem ein Kaufsignal ab, die Linien liegen aktuell aber wieder sehr dicht beieinander. In der Slow Stochastik kam es zuletzt zu einem Verkaufssignal.

