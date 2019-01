Um im globalen Wettbewerb bestehen zu können, muss das geforderte Reinigungsergebnis prozesssicher, schnell und kostengünstig erzielt sowie immer häufiger auch dokumentiert werden. Dieses Ergebnis muss bis zum Weiterverarbeiten oder Ausliefern der Werkstücke konstant gehalten werden. "Lösungen für alle aktuellen Anforderungen präsentieren die Aussteller der parts2clean," sagt Olaf Daebler, Global Director parts2clean bei der Deutschen Messe. "Die Messe ist der internationale Branchentreff, auf dem Unternehmen Neu- und Weiterentwicklungen in der industriellen Bauteilreinigung vorstellen und Trends aufzeigen." Die internationale Information- und Beschaffungsplattform Ein Blick in die Besucheranalyse verdeutlicht die hohe Investitionsbereitschaft der Besucher: 2018 gaben 85 Prozent an, in betriebliche Investitionsentscheidungen eingebunden zu sein. 82 Prozent der Fachbesucher kamen im vergangenen Jahr mit Investitions-Absichten zur Messe. "Bei 41 Prozent davon ging es um Investitionen in Höhe von 100.000 EUR und mehr. Die Aussteller konnten daher nicht nur hochwertige Kontakte, sondern auch direkte Vertragsabschlüsse generieren", so Daebler. Branchenübergreifendes Angebot mit neuen Schwerpunktthemen Ein Fokus liegt zunehmend auf Lösungen für Reinigungsanwendungen in der Medizintechnik und auf der Automatisierung von Reinigungsprozessen, beispielsweise mit Robotern. Da das Entfernen filmischer Kontaminationen und das selektive Reinigen von Funktionsflächen in den kommenden Jahren deutlich an Bedeutung gewinnen wird, sind auch dies Themen, die bei der parts2clean 2019 eine größere Rolle spielen. Interessante Aspekte bietet auch das Sonderformat QSREIN 4.0, das sich in diesem Jahr mit der Zukunft der Prozessführung in der wässrigen Bauteilreinigung beschäftigen wird. Dort diskutieren die Anbieter und Anwender von Reinigungstechnik zu innovativen Lösungen für eine maßgeschneiderte Prozessführung, um die geforderte Bauteilsauberkeit stabil und wirtschaftlich zu sichern. Attraktives Rahmenprogramm Zur Wissensvermittlung dient ein dreitägiges Fachforum, das in Zusammenarbeit mit der Fraunhofer Allianz Reinigungstechnik durchgeführt wird. Darin integriert ist das vom Fachverband industrielle Teilereinigung (FiT) organisierte Innovations-/Zukunftsforum. Schwerpunkte der Präsentationen bilden Grundlagen, Wege zur Prozess- und Kostenoptimierung sowie Qualitätssicherung. Berichte zu Best-Practice-Anwendungen sowie Trends und Innovationen runden das Programm ab. Alle Vorträge des parts2clean Fachforums werden simultan (deutsch-englisch/englisch-deutsch) übersetzt. Die Guided Tours, die in englischer Sprache zweimal täglich auf ausgewählten Ständen Halt machen, ermöglichen Fachbesuchern, sich gezielt über spezielle Themen in der Bauteil- und Oberflächenreinigung zu informieren. Sie lernen dabei Lösungen, Innovationen und Anbieter für ihre individuellen Aufgabenstellungen auf kürzestem Weg kennen. (sf)

Den vollständigen Artikel lesen ...