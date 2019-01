Der Relative Stärke Index liegt im Moment noch im neutralen Bereich, jedoch gibt es Tendenzen in den überkauften Bereich zu gelangen. In der Slow Stochastik ist ein Kaufsignal gebildet worden. Das letzte Signal im MACD wurde zu Beginn des Jahres erzeugt. Seitdem hat sich hier wenig getan. Das Momentum weist ein Kaufsignal auf. Nun scheinen die Linien in den überverkauften Bereich zu gehen.

Die Aussichten im 4-Stundenchart!

Seit dem Jahresanfang scheint es mit dieser Aktie wieder bergauf ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...