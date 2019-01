Die Schwarz-Gruppe will die Umsätze im Entsorgungs- und Recyclinggeschäft mit ihrer Marke Prezero in den nächsten fünf Jahren um die Hälfte auf 750 Mio € steigern und so zu einem "führenden Player der Wertstoffbranche" werden. "Wir setzen klar auf Wachstum", erklärte Gerd Chrzanowski, der als Vorsitzender der Schwarz Zentrale Dienste KG für diesen Geschäftsbereich verantwortlich ist, heute in Sinsheim. ...

