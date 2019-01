Der amerikanische Metallspezialist Arconic Inc. (ISIN: US03965L1008, NYSE: ARNC) wird eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 6 US-Cents ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 25. Februar 2019 (Record day: 8. Februar 2019). Damit erhalten die Aktionäre auf das Jahr hochgerechnet insgesamt eine Ausschüttung von 0,24 US-Dollar. Die aktuelle Dividendenrendite liegt somit beim derzeitigen Börsenkurs von 18,26 ...

