Mit Gewinnen von rund elf Prozent startet Sartorius in den Handel. Der Grund: Sartorius hat am Bilanzzahlen vorgelegt. Und diese fielen besser aus, als vom Markt erwartet. Und auch der Ausblick überzeugt: Die operative Ebitda-Marge soll auf etwas mehr als 27 Prozent anwachsen. Was ist jetzt noch möglich? Das beflügelt den Aktienkurs am Dienstag und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...