Die Japanerin Marie Kondo feiert auf dem Streamingdienst Netflix Erfolge damit, bei Menschen aufzuräumen. Sie wendet dabei ihre KonMari-Methode an. Die taugt aber nur begrenzt für den Arbeitsplatz.

"Löst es Freude bei mir aus?" - das ist die Frage, die Menschen den Gegenständen stellen sollen, wenn sie aufräumen, wie es die Japanerin Marie Kondo empfiehlt. "Does it spark joy?", lässt sie in der Netflix-Serie "Aufräumen mit Marie Kondo", die Übersetzerin fragen, wenn sie in einem Haushalt hilft, Dinge zu sortieren.

Mit der Serie, die am 1. Januar 2019 startete, erreicht Marie Kondo in Deutschland erstmals ein großes Publikum für ihre Organisationsmethode KonMari, die laut Kondo Elemente des Shintoismus enthält.

Das Prinzip beruht darauf, zum einen alle Dinge zusammenzusuchen, die zu einer Kategorie gehören. Danach geht es darum, sich zu fragen, ob der Gegenstand einem Freude bereitet. Tut er das nicht, soll er verabschiedet und anschließend entsorgt werden. Die Statuen, Gläser oder Fotos, die bleiben dürfen, sollen hingegen für immer einen festen Platz bekommen.

"Ein Grund, wieso KonMari so erfolgreich ist, ist die Auswahl der Personen(-gruppen), die in den einzelnen Folgen gezeigt werden", sagt Diplom-Psychologin Tanja Schuhmann von der Humboldt-Universität zu Berlin. "Jeder findet hier einen Bezugspunkt: von der Familie mit Kleinkindern und 50-Stunden-Job des Mannes, ...

