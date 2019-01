Griechenland wagt sich zurück an den Finanzmarkt. Aus eigener Kraft. Noch in dieser Woche plant Griechenland die Platzierung einer fünfjährigen Anleihe. Die Platzierung wäre ein erster Testballon, ob Griechenland bereits wieder auf eigenen (finanziellen) Beinen stehen kann. Was von der Emission zu erwarten ist, erläutert Rentenhändlerin Bianca Becker bei Börse Stuttgart TV.