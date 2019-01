Deutschlands Aufschwung neigt sich dem Ende zu. Doch in wirtschaftlich angespannten Zeiten sind andere Führungskräfte gefragt als in den fetten Jahren. Wie ticken Krisenmanager?

Wer noch einen Beleg dafür braucht, dass man sich seiner Sache nie zu sicher sein darf, sollte mal mit Olaf Berlien sprechen. Kaum ein anderer deutscher Manager hat in den vergangenen Jahren so viele Höhen und Tiefen erlebt.

Als er im Januar 2015 Osram-Chef wurde, steckte der Konzern in einer Krise. Berliens Vorgänger Wolfgang Dehen, berüchtigt für einen ruppigen Umgangston und einen autokratischen Führungsstil, wollte das defizitäre Lampengeschäft durch immer neue Sparmaßnahmen retten. Er baute 10 000 Arbeitsplätze ab, entsprechend ausgelaugt war die Belegschaft.

Berlien, eher Menschenfänger als Misanthrop, verkaufte die Sparte im Sommer 2016 für gut 400 Millionen Euro an chinesische Investoren. Osram sollte künftig sein Geld mit Spezialbeleuchtung und Lichtkonzepten verdienen. Zunächst schien der Plan aufzugehen, der Manager wurde für seinen Strategieschwenk gefeiert - bis er im vergangenen Jahr zwei Mal die Prognose senkte und den Osram-Aktienkurs auf Talfahrt schickte. Aktuell ist Berlien um Schadensbegrenzung bemüht. Die Nachfrage nach Leuchtdioden gehe spürbar zurück, sagte er neulich der "Augsburger Allgemeinen". Er sehe für 2019 dunkle Wolken aufziehen.

Kühles Klima

Nach neun Jahren Aufschwung steuern Europa und Deutschland auf ein Ende des Wachstums zu. Die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe, die Produktion in der Industrie, der Export - alle Kenndaten deuten auf magere Zeiten hin. Und wenn die Konjunktur abkühlt, verändert sich auch das Klima auf den Konzernfluren. Vorstandschefs, Geschäftsführer und Aufsichtsräte müssen sich in den kommenden Monaten daher vor allem in der Rolle des Krisenmanagers beweisen. Es ist eine Bewährungsprobe, die oft über das Wohl und Wehe entscheidet - von Managerkarrieren, aber auch von Unternehmen und Konzernen.

Was ist den verunsicherten Angestellten besonders wichtig? Welche Eigenschaften und Fähigkeiten müssen Führungskräfte mitbringen, um ein Unternehmen erfolgreich durch schwere See zu lotsen? Braucht es vor allem Mut und Entschlossenheit oder Empathie und eine ruhige Hand?

Klar ist: Wenn Reisebudgets gekürzt, Spesenabrechnungen besonders sorgfältig geprüft, Investitionen zurückgehalten und freie Stellen nicht mehr nachbesetzt werden, steigt der Druck auf der Chefetage. Zu diesem Fazit kommt auch eine Umfrage von Deloitte. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat 2017 weltweit 500 Entscheidungsträger befragt, 60 Prozent sahen sich mit zunehmend schlechten Rahmenbedingungen konfrontiert. "In einer konkreten Krisensituation", sagt Deloitte-Partner Michael Müller, "zählt vor allem die Führungskultur."

Wenn die Verantwortlichen es richtig anstellten, könne eine Firma gestärkt aus einer Krise hervorgehen. Wenn sie versagten, rücke die Organisation näher an den Abgrund - und mitunter sogar darüber hinaus.Andrew DuBrin, emeritierter Managementprofessor am amerikanischen Rochester-Institut für Technologie, hat seine Karriere der Erforschung von Krisen gewidmet. Vor einigen Jahren fasste er seine Erkenntnisse in einem knapp 400-seitigen Fachbuch zusammen. Und beim Blick in die Literatur fielen DuBrin vor allem drei Merkmale eines guten Krisenmanagers auf: "Er ist charismatisch, kann sein Mitgefühl ausdrücken und handelt schnell." Charisma sei wichtig, um die Angestellten von der Rettungsmission zu überzeugen. Mitgefühl brauche es, um die Emotionen der Angestellten ernst zu nehmen. Entschlossenheit helfe, Mitarbeitern die Unsicherheit zu nehmen.

Karrierefaktor Besonnenheit

Das bestätigt auch Malte Köster. Der 43-Jährige ...

