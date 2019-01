FMC hat die Frist für den Abschluss der Übernahme von NxStage verlängert. Der US-Shutdown hat die Prüfung durch die Kartellbehörde verzögert.

Die jüngste Haushaltssperre in den USA hat auch Folgen für den Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC). Der Dax-Konzern hat die Frist zum Abschluss der Übernahme der US-Firma NxStage verlängert, wie er am Dienstag in Bad Homburg mitteilte.

Grund sei, dass sich die Prüfung des geplanten Zukaufs durch die US-Kartellbehörde FTC wegen der Haushaltssperre verzögert habe. ...

