Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SAC: Sanochemia am 29.1. -3,45%, Volumen 8% normaler Tage , SWUT: SW Umwelttechnik am 29.1. -2,99%, Volumen 22% normaler Tage , AMS: AMS am 29.1. -2,28%, Volumen 59% normaler Tage , S300: startup300 am 29.1. 2,87%, Volumen 29% normaler Tage , AGR: Agrana am 29.1. 3,48%, Volumen 70% normaler Tage , ZAG: Zumtobel am 29.1. 5,86%, Volumen 184% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Zumtobel ZAG 8.040 5.86% Agrana AGR 17.860 3.48% startup300 S300 8.950 2.87% AMS AMS ...

