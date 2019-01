Der angeschlagene Fußballclub gibt eine neue Fan-Anleihe heraus. Das Volumen beträgt 17,5 Millionen Euro und wird mit sechs Prozent verzinst.

Die neue Fananleihe des finanziell angeschlagenen Fußball-Zweitligisten Hamburger SV startet am kommenden Freitag. Nach Angaben des Clubs vom Dienstag billigte die zuständige Finanzbehörde BaFin den von der HSV Fußball AG eingereichten Wertpapierprospekt. Mit dem neuen Wertpapier soll die in diesem Jahr fällige Fananleihe aus dem Jahr 2012 in Höhe von 17,5 Millionen Euro abgelöst werden. Sie hat ebenfalls ...

