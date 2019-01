Der Aktienkurs der Deutschen Telekom fällt zurzeit immer weiter nach unten. Die Gegenbewegungen schieben den Kurs lediglich zurück ins Bollinger Band, wobei es anschließend wieder nach unten geht. Im Moment befindet sich der Kurs erneut in so einer Bewegung, vielleicht kommt es jetzt zu einer Wende und der Kurs steigt nach oben an. Das Bollinger Band vergrößert sich gerade wieder, die Türen stehen somit in beide Richtungen offen.

Die Luft wird dünner im 4-Stundenchart!

Der Aktienkurs ... (Andreas Quirin)

