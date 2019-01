United Internet bzw. die Tochter "1&1 Drillisch AG" will also bei der Versteigerung der 5G Frequenzen in Deutschland mit bieten. Doch was könnte das kosten? Genaue Angaben dazu gibt es nicht, auch deshalb natürlich, weil die Kosten für die Ersteigerung der Frequenzen noch gar nicht absehbar sind. Es gibt einige Hinweise, was auf United Internet bzw. 1&1 Drillisch zukommen könnte. So teilte 1&1 Drillisch im Kontext der Mitteilung, dass bei der Versteigerung der 5G Frequenzen mitgeboten werden ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...