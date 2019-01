Das war bitter für Morphosys-Aktionäre: Mit einem Minus von 8,10 Euro oder ca. -7,7% auf 96,90 Euro ging die Morphosys-Aktie am Montag aus dem Xetra-Handel. Am Dienstag dann zeigte sich die Notierung der Morphosys-Aktie eher orientierungslos. Doch überraschend war das nicht, schließlich hatte das Unternehmen voriges Wochenende mitgeteilt, in einem Rechtsstreit gegen "Janssen Biotech und Genmab, A/S" eine Niederlage erlitten zu haben. Morphosys hatte vor einem Gericht in den USA geklagt, wegen ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...