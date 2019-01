Die gleitenden Durchschnitte liegen allesamt unter dem Kurs und fungieren somit als Unterstützung. Das Bollinger Band dehnt sich weiter aus, denn der Kurs steigt noch einmal rapide an. Er befindet sich an der Oberseite des Bollinger Bands. Der aktuelle Wert beträgt rund 25,1 Euro. Dem CCI ist ein überkaufter Bereich zu entnehmen. Der Kurs kratzt schon wieder am oberen Rand des Bollinger Bands. Daher könnte es bald zur Bildung eines Verkaufssignals kommen.

Der Kurs steigt auch im 4-Stundenchart ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...