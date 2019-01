Der Aktienkurs von Siemens steigt mit kleinen Schritten nach oben. Die gleitenden Durchschnitte (100 und 200) befinden sich somit weiter über dem Kurs. Es gelang aber bereits der Sprung über den GD (38), das war schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Das Bollinger Band ist aktuell auch nicht sehr breit und wird sich in naher Zukunft auch nicht vergrößern. Der CCI hat den überkauften Bereich verlassen und befindet sich nun wieder in der neutralen Zone.

