Die Osram Licht-Aktie hat nach dem schwachen Ausblick an Wert verloren, die Zahlen fielen etwas schlechter aus als erwartet. Die Ergebnisse des ersten Quartals werden am 7. Februar veröffentlicht. Aktuell bewegt sich die Osram-Aktie in einem Seitwärtstrend, der nun bereits über mehr als 6 Monate aktiv ist. Der Abwärtstrend, der zuvor auf den Kurs einwirkte, scheint vorüber zu sein.

Wie sieht der 4-Stundenchart aus?

Hier ist eine leichte Aufwärtsbewegung in den vergangenen Wochen zu beobachten. ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...