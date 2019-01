Der Aktienkurs von Barrick Gold befindet sich gerade wieder auf dem Weg nach oben, zuvor steckte er in einer Abwärtsbewegung. Die gleitenden Durchschnitte (100 und 200) befinden sich jetzt wieder unter dem Kurs der Barrick Gold-Aktie. Die 38-Tagelinie liegt über dem Kurs, könnte aber in den nächsten Tagen wieder eingeholt werden. Der CCI ist auf direktem Weg in den überkauften Bereich. Er war zuletzt im überverkauften Gebiet zu finden.

