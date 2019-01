Der amerikanische Einzelhandelskonzern Gap Inc. (ISIN: US3647601083, NYSE: GPS) wird seinen Aktionären am Mittwoch eine Quartalsdividende in Höhe von 24,25 US-Cents ausbezahlen. Record date war der 9. Januar 2019. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,97 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 25,49 US-Dollar (Stand: 29. Januar 2019) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,81 Prozent. Im Januar 2018 wurde die Dividende ...

