General Electric und Western Digital waren die größten Verlierer der letzten zwei Jahre. Je nachdem wo man zu zählen beginnt, sind es bei GE über 80 % und bei Western Digital etwa die gleiche Größenordnung. GE war einst der Glamourtitel der Wall Street und Vorbild für andere Konzerne Bei 6,66 $ war Schluß. Inzwischen über 9 $ in Richtung 12 $. Auf die Ergebnisse des 1. Quartals kommt es nicht exakt an, aber: Morgen gibt es den erstsen Eindruck! Western Digital steht als Spezialist für Disc Drives (Festplatten) in einer ähnlichen Herausforderung. Auch der Einbruch in diesem Sektor gilt als verkraftet. Die Verwendung von Disc Drives in neuen Produkten ist häufig umstritten. Dennoch: An Disc Drives kommt man nicht vorbei! Hauptmarkt ist natürlich Asien. Von 33 - 43 $ war der erste Gang der letzten drei Wochen, nächstes Kursziel um 60 $.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info