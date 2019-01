Die Investoren zeigten sich am gestrigen Handelstag wieder mehr dem Risiko zugeneigt und für die wichtigsten europäischen Indices endete das Börsegeschehen im positiven Bereich. Neben der laufenden Quartalsberichtssaison der Unternehmen richteten sich die Blicke am Dienstag einmal mehr nach London: Dort stimmten die Abgeordneten am Abend darüber ab, wie es beim Brexit weitergehen soll. Dessen ungeachtet konnte die Londoner Börse, angetrieben von steigenden Rohstoffwerten, die deutlichsten Zugewinne in Europa erzielen. Die Minenwerte profitierten vor allem von steigenden Eisenerzpreisen, nachdem es in einem Betrieb des brasilianischen Vale-Konzerns zu einem verheerenden Unfall und dadurch zu einem Produktionsausfall gekommen war. Rio Tinto konnte als bester Wert ...

