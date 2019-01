Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Ströer -0,25% auf 48,18, davor 10 Tage im Plus (15,88% Zuwachs von 41,68 auf 48,3), Cancom -3,01% auf 33,5, davor 7 Tage im Plus (15,83% Zuwachs von 29,82 auf 34,54), SMI® PR +0,93% auf 8940,52, davor 6 Tage im Minus (-1,84% Verlust von 9023,96 auf 8857,85), GlaxoSmithKline +1,13% auf 1452,2, davor 6 Tage im Minus (-4,18% Verlust von 1498,6 auf 1436), Novartis +1,61% auf 85,66, davor 6 Tage im Minus (-5,07% Verlust von 88,8 auf 84,3), Merck Co. +0,43% auf 73,23, davor 5 Tage im Minus (-3,89% Verlust von 75,87 auf 72,92), Amgen+0,08% auf 192,11, davor 5 Tage im Minus (-5,85% Verlust von 203,88 auf 191,95), Pfizer +3,14% auf 40,77, davor 5 Tage im Minus (-7,05% Verlust von 42,53 auf 39,53), ADVA Optical Networking-1,6% auf 7,675, davor 4 Tage im ...

