Klarstellung zur Freigabe der EU Kommission betreffend die Kontrollübernahme von TOM TAILOR durch Fosun / TOM TAILOR befindet sich in Gesprächen über eine Kapitalmaßnahme DGAP-Ad-hoc: TOM TAILOR Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges Klarstellung zur Freigabe der EU Kommission betreffend die Kontrollübernahme von TOM TAILOR durch Fosun / TOM TAILOR befindet sich in Gesprächen über eine Kapitalmaßnahme 30.01.2019 / 09:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 30. Januar 2019 - Die EU Kommission hat gestern eine Pressemitteilung veröffentlicht, wonach sie die Kontrollübernahme der TOM TAILOR Holding SE durch Fosun International Ltd. ("Fosun") nach der EU-Fusionskontrollverordnung freigegeben hat. Die Gesellschaft stellt hiermit klar, dass sich diese Freigabe auf die bereits bestehende faktische Hauptversammlungsmehrheit von Fosun aufgrund abnehmender Präsenz in den Hauptversammlungen der Gesellschaft in den Jahren 2017 und 2018 bezieht. Zudem teilt die Gesellschaft mit, dass sie sich in Gesprächen über die Durchführung einer Kapitalmaßnahme befindet. Medienkontakt Harriet Weiler Head of Corporate Communications TOM TAILOR GROUP Telefon: +49 (0) 40 58956-168 E-Mail: harriet.weiler@tom-tailor.com Investorenkontakt Viona Brandt Head of Investor Relations TOM TAILOR GROUP Telefon: +49 (0) 40 58956-449 E-Mail: viona.brandt@tom-tailor.com 30.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 589 56 0 Fax: +49 (0) 40 589 56 398 E-Mail: info@tom-tailor.com Internet: www.tom-tailor-group.com ISIN: DE000A0STST2 WKN: A0STST Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 770879 30.01.2019 CET/CEST ISIN DE000A0STST2 AXC0092 2019-01-30/09:34