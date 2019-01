Für den an der US-Techbörse Nasdaq notierten Datencenter-Spezialisten Mellanox will der Konzern offenbar bis zu 6 Milliarden US-Dollar auf den Tisch legen, wie die israelische Zeitung "Calcalist" am Mittwoch berichtete. Die Wirtschaftszeitung "Globes" sprach unter Berufung auf eigene Quellen von einem Gebot zwischen 5,5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...