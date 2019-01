Dividenden - Immer die attraktivsten Titel im Depot!

Richard Pfadenhauer,

In diesen Tagen legen die Konzerne ihre Zahlen für das vierte Quartal 2018 vor. Bei vielen endete im Dezember auch das Geschäftsjahr. Neben dem Zahlenwerk achten die Investoren daher auf Aussagen des Managements zur Dividende. Einer Studie der Dekabank zufolge werden allein die im DAX, MDAX und SDAX notierten Konzerne rund 52,4 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner ausschütten - ein neuer Rekord. Die Dividendenrendite, also das Verhältnis von Aktienkurs zur Dividende zählt für viele Anleger zu den primären Auswahlkriterien bei Direktinvestments. Schließlich sind angesichts niedriger Zinsen, Anleihen kaum rentabel. Zudem stützt eine kontinuierliche Dividendenausschüttung den Aktienkurs oftmals.

Für Anleger, die eine Alternative zum Direkteinstieg in einen dividendenstarken Titel suche, könnten der DAXplus Maximum Dividend (Total Return) Index oder der Euro Stoxx Select Dividend 30 (Net Return) Index und Euro Stoxx Select Dividend 30 (Net Return) Index interessante Möglichkeit darstellen.

Der DAXplus Maximum Dividend (Total Return) Index enthält die 20 Titel aus dem HDAX, die innerhalb der kommenden sechs Monaten eine Dividende zahlen werden und die höchste Dividendenrendite ausweisen. Zudem müssen sie eine Marktkapitalisierung von mindestens einer Milliarde Euro und einen durchschnittlichen Tagesumsatz von zwei Millionen Euro aufweisen. Aktuell zählen Allianz, BASF, Deutsche Börse, Gea Group, Innogy und Siemens zum Index.

Der Dividendenregen geht nicht nur in Deutschland, sondern in großen Teilen Europas nieder. Der Euro Stoxx Select Dividend 30 (Net Return) Index enthält aus den elf Ländern der Eurozone 30 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite. Aktuell sind unter anderem die beiden Versicherer Allianz und Axa, die Öltitel Snam und Total, der Autobauer Daimler und die Immobilientitel Klepierre und Unibail enthalten. Der Stoxx Europe Select Dividend 30 (Net Return) Index umfasst auch Titel von außerhalb der Eurozone wie beispielsweise GlaxoSmithKline, Sainsbury und Zurich Insurance.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Finaler Bewertungstag Verwaltungsentgelt p.a. DAXplus Maximum Dividend (Total Return) Index HX4P6E 22,50 Open End 1% EuroStoxx Select Dividend 30 (Net Return) Index HW91BU 40,57 Open End - Stoxx Europe Select Dividend 30 (Net Return) Index HW91CJ 43,86 Open End -

