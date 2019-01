- Federal Reserve wird voraussichtlich im Januar in Wartehaltung verbleiben- Zentralbank könnte auf Pause bei geldpolitischer Straffung hinweisen- Thema Bilanzkürzung für Investoren von besonderem Interesse- Märkte könnten enttäuscht sein, wenn Fed keine klare Erklärung veröffentlichtDie erste Sitzung der Federal Reserve im Jahr 2019 findet heute statt und wird die erste mit einer Pressekonferenz ohne gleichzeitige Vorlage makroökonomischer Prognosen sein (diese Änderung wurde Mitte 2018 angekündigt). Eine erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten und die Besorgnis über eine Verlangsamung führten zu Erwartungen an eine deutlich dovische Fed. Doch sind diese gerechtfertigt? Markt im Widerspruch mit der Fed Seit der Sitzung im Dezember haben wir eine massive Neubewertung ...

