Neben Euronext ist nun auch der US-Börsenbetreiber Nasdaq in den Bieterkampf um die Börse in Oslo eingestiegen. Die Angebotsfrist endet am 11. Februar.

Um die Börse in Oslo ist ein Bieterkampf entbrannt. Der US-Börsenbetreiber Nasdaq stieg am Mittwoch gegen die Mehrländerbörse Euronext in den Ring. Das Gebot der Amerikaner für die Oslo Bors übertrifft mit 152 Norwegischen Kronen (15,57 Euro) pro Aktie die vor zwei Wochen vorgelegte Offerte der Euronext um sieben Kronen. Das höhere Gebot bewertet den Betreiber der norwegischen Börse umgerechnet mit insgesamt ...

