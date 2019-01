DAX - Quartalsberichtssaison im Fokus

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX stieg gestern Nachmittag bis annähernd an die 11.300 Punkte-Marke, drehte dann aber am späten Nachmittag wieder gen Süden hin ab. Die Apple-Quartalszahlen gestern Abend wurden positiv aufgenommen, die Aktie stieg im nachbörslichen Handel über 5%. Von dieser positiven Stimmung ist allerdings im deutschen Börsenbarometer am Mittwochvormittag nichts zu spüren - der Index fällt deutlich unter 11.200 Punkte zurück.



Der Aufwärtstrend im Stundenchart wurde heute Vormittag klar unterboten, allerdings hat die Unterstützung in Form des gestrigen Tagestiefs bislang gehalten. Im Bereich 11.150/70 Punkte entscheidet sich das kurzfristige "Schicksal" für den deutschen Leitindex: Hält das Level, ist durchaus der Beginn einer neuen Aufwärtswelle denkbar. Wird dieser Bereich allerdings per Stundenschluss unterboten, steht schnell die 11.000er Marke wieder zur Diskussion.

Die entscheidenden Impulse dürften weiterhin von den US-Quartalsergebnissen kommen: Heute berichten unter anderem Paypal, Boeing, Facebook und Visa. Positive Überraschungen könnten den Bullen neuen Rückenwind verleihen.

Der neue Service von onemarkets: Cashback Trading

Sichern Sie sich Ihren Cashback für den Kauf oder Verkauf von HVB Zertifikaten, Optionsscheinen und Anleihen.

Erfahren Sie mehr

In den USA geht die Quartalsberichtssaison heute in die entscheidende Phase: Nach Börsenschluss berichtete unter anderem Apple sein Zahlenwerk.

Der neue Service von onemarkets: Cashback Trading

Sichern Sie sich Ihren Cashback für den Kauf oder Verkauf von HVB Zertifikaten, Optionsscheinen und Anleihen.

Erfahren Sie mehr

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.08.2018 - 30.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2014 - 30.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX4C1H 12,42 9.955 8,94 29.03.2019 DAX Index HX54UY 20,79 9.100 5,35 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemmarkets; 30.01.2019; 11:36 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX4C17 11,50 12.300 9,87 28.02.2019 DAX Index HX4NW8 11,64 12.350 9,58 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemmarkets; 30.01.2019; 11:36 Uhr

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Quartalsberichtssaison im Fokus erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).