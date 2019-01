Brexit-Deal or no Brexit-Deal, der DAX verliert bis zum Mittwochmittag leicht mit 0,4 % auf 11.170 Punkte. Zurückhaltung an den Märkten zudem kommt am Abend noch die Entscheidung der US-Notenbank Fed. Gemische Zahlen vom ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 bei Siemens: das operative Ergebnis sank um 6 % auf rund 2 Mrd. Euro - starke Gewinneinbrüche in der Kraftwerks-Sparte Power & Gas. Im nachbörslichen US-Handel stiegen die Apple-Aktien um 5,7 %. Der Gewinn je Aktie legte hingegen um 7,5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...